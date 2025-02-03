FT: Дуда предрек всплеск преступности на Западе после конфликта на Украине

Окончание конфликта на Украине может привести к всплеску международной организованной преступности, которая перекинется на другие страны, Киеву понадобится сильная поддержка для обеспечения своей безопасности.
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