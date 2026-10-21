В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Брянску задержали с поличным двоих жителей Почепского района, причастных к сбыту запрещенных веществ.
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