«Зеленый угол» вновь в центре скандала: в дело вмешалась прокуратура

Прокуратура через суд добивается устранения препятствий в пользовании еще одним земельным участком федерального значения, ставшим частью известного приморцам авторынка «Зеленый угол» во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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