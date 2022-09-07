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Элизабет Трасс: туманный премьер без энтузиазма

Элизабет Трасс: туманный премьер без энтузиазма

ЛОНДОН (ИА Реалист). Как ни парадоксально, «подушкой безопасности» для Элизабет Трасс, в определенной мере, становятся ожидаемое усиление экономических сложностей, низкие рейтинги правящей Консервативной партии (по данным YouGov, представленным в августе 2022 года — 28% против 43% у лейбористов), сравнительно ограниченный запас времени до очередных парламентских выборов (они должны пройти в конце 2024 года), а также довольно скептическое отношение общественности к новому премьеру уже на старте.

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