Прогнозы на Уимблдон 2024

Подборка свежих прогнозов на Уимблдон 2024, написанных опытными спортивными аналитиками и любителями большого тенниса: Прогноз на матч Онс Жабер – Элина Свитолина 6 июля 2024 Прогноз на матч Ига Свёнтек – Юлия Путинцева 6 июля 2024 Прогноз на матч Даниэль Коллинз – Беатрис Хаддад-Майя 6 июля 2024 Прогноз на матч Бернарда Пера – Елена Остапенко 6 июля 2024 Прогноз на матч Анна Калинская – Людмила Самсонова 6 июля 2024 Прогноз на матч Хэрриет Дарт – Синьюй Ван 6 июля 2024 Прогноз на матч Барбора Крейчикова – Джессика Бузас Манейро 6 июля 2024.