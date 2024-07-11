«Необратимое будущее в НАТО»: В итоговой декларации Украине снова пообещали членство в альянсе, но не скоро Украина не получит приглашения в НАТО, но ее ждет «необратимое будущее» в составе альянса.
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«Необратимое будущее в НАТО»: В итоговой декларации Украине снова пообещали членство в альянсе, но не скоро Украина не получит приглашения в НАТО, но ее ждет «необратимое будущее» в составе альянса.
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