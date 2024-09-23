Гросси: между МАГАТЭ и РФ налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке о налаживании постоянного диалога между организацией и Россией, который позволяет обмениваться информацией о ситуации на Запорожской и Курской атомных станциях.
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