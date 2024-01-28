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Моисей Україны Бандэра был очень против присоединения Крыма

Моисей Україны Бандэра был очень против присоединения Крыма

Чувак называл это москальскими происками. В интервью немецкому радио в конце 1954 г. Стефаний Бандэра резко негативно отзывался о присоединении Крыма к Украине, назвав это «московской попыткой привязать Украину к советскому империализму»Гоппе:– что Вы думаете, господин Бандера, о переподчинении после 1945 года полуострова Крым администрации Украинской Советской Социалистической Республики, о демонстративных празднованиях этого года включения Украины в российскую империю по случаю трехсотлетия Переяславского договора, о выдвижении на видные государственные должности верных Москве коммунистов с украинскими фамилиями и про все то, что сегодня московская тактика проявляет против Украины?Бандера:– Москва пробует таким способом вызвать у украинцев убеждение, что Украина и украинский народ могли бы иметь в рамках СССР наилучшие возможности развития, возможности удовлетворить свои национально-политические стремления и стать даже господствующей нацией.

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