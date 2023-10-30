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"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества

"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества

© commons.wikimedia.org Сейчас западные СМИ активнейшим образом обсуждают сотрудничество между Россией и Корейской народно-демократической республикой, тщательно высчитывая количество снарядов, которые, якобы, поставила КНДР России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцы - ОНИ такие, у них и сейчас не адекватный президент, без шпаргалки не помнит, когда последний раз в нужник ходил!👀👍👈😜😱
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