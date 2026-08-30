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"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве

"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф не обсуждал в Москве угрозу войны с НАТО — это выходит за рамки его полномочий.

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