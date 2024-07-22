В Telegram появятся браузер и магазин мини-приложений

Мессенджер также введет новые меры для борьбы с мошенниками, сообщил Павел Дуров В Telegram появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.
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