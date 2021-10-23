Захарова назвала провокацией планы Киева создать «центры связи» с Донбассом и Крымом

Комментируя новость о планах Киева создать для жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса пункты прямой связи с властями Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «провокацией» и «очередным цирковым номером».
Комментируя новость о планах Киева создать для жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса пункты прямой связи с властями Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это «провокацией» и «очередным цирковым номером».
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