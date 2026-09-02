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Царьград

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"Всех срочно отозвали из отпуска. Что-то намечается": Поступил неожиданный приказ. Одессу ждёт "чёрная зима"

"Всех срочно отозвали из отпуска. Что-то намечается": Поступил неожиданный приказ. Одессу ждёт "чёрная зима"

Принято важное решение – бросить элиту в район Доброполья. Одессу ждут тяжёлые времена. Сколько ВСУ уничтожили складов в России? Об этом и другой информации с полей сражений и не только – в материале Царьграда.

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