СКР заинтересовался молодежными бандами мигрантов, терроризирующими петербуржцев

Ведомство возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения банды мигрантов на петербуржцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии