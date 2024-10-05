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СКР заинтересовался молодежными бандами мигрантов, терроризирующими петербуржцев

СКР заинтересовался молодежными бандами мигрантов, терроризирующими петербуржцев

Ведомство возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения банды мигрантов на петербуржцев.

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