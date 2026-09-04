Военный эксперт Орлов оценил масштаб эвакуации дипломатов из Киева и топливный кризис ВСУ

Военный эксперт и председатель межрегиональной общественной организации «Вече» Владимир Орлов прокомментировал ситуацию с эвакуацией из Киева, сообщения о топливных проблемах в ВСУ и действия русской армии по инфраструктуре противника.
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