Выяснилась цена Radeon RX 9600 XT в исполнении XFX, и она выглядит странно*...

Выяснилась цена Radeon RX 9600 XT в исполнении XFX, и она выглядит странноНа торговой площадке Amazon появилась предварительная информация о видеокартах Radeon RX 9060 XT от XFX — указаны их основные технические характеристики и подозрительно высокие цены.