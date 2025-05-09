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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Выяснилась цена Radeon RX 9600 XT в исполнении XFX, и она выглядит странно*...

Выяснилась цена Radeon RX 9600 XT в исполнении XFX, и она выглядит странноНа торговой площадке Amazon появилась предварительная информация о видеокартах Radeon RX 9060 XT от XFX — указаны их основные технические характеристики и подозрительно высокие цены.

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