Судебный иск инвесторов против PROCEPT BioRobotics

Юридическая фирма Hagens Berman Sobol Shapiro LLP официально уведомила инвесторов компании PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT) о продолжении судебного процесса в рамках коллективного иска, установив крайний срок для подачи заявок на статус ведущего истца до 22 сентября 2026 года.