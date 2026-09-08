Судебный иск инвесторов против PROCEPT BioRobotics

Юридическая фирма Hagens Berman Sobol Shapiro LLP официально уведомила инвесторов компании PROCEPT BioRobotics Corporation (NASDAQ: PRCT) о продолжении судебного процесса в рамках коллективного иска, установив крайний срок для подачи заявок на статус ведущего истца до 22 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым