Калькулятор для девелопера: как снизить цену квадратного метра

Анатолий Сокольцов: Полностью автоматизированная стройплощадка пока не представляется реалистичным массовым сценарием Георгий Смирнов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Анатолий Сокольцов Рынок жилищного строительства оказался в точке, где привычные экономические взаимосвязи перестали работать: себестоимость строительства снова растет, но цены на квартиры в ряде регионов падают.