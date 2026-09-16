БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Калькулятор для девелопера: как снизить цену квадратного метра

Калькулятор для девелопера: как снизить цену квадратного метра

Анатолий Сокольцов: Полностью автоматизированная стройплощадка пока не представляется реалистичным массовым сценарием Георгий Смирнов Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Анатолий Сокольцов Рынок жилищного строительства оказался в точке, где привычные экономические взаимосвязи перестали работать: себестоимость строительства снова растет, но цены на квартиры в ряде регионов падают.

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