Власти США заявили, что разработчики ИИ не договорились об ограничениях

Главы крупнейших разработчиков систем искусственного интеллекта (ИИ) не могут договориться о том, какие ограничения ИИ должны быть закреплены в законодательстве, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон, 13 сентября сообщает телеканал NBC.
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