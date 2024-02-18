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Заноза

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Россия-Эквадор: Подоплека «банановой войны», которая закончилась перемирием

Россия-Эквадор: Подоплека «банановой войны», которая закончилась перемирием

Жёсткий стиль дипломатии Москве следует распространить повсюду На фото: президент Эквадора Даниэль Нобоа (Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press) Власти Эквадора отказались от своего намерения передать США имеющуюся у страны на вооружении военную технику советского образца в обмен на новую американскую.

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