Россия-Эквадор: Подоплека «банановой войны», которая закончилась перемирием

Жёсткий стиль дипломатии Москве следует распространить повсюду На фото: президент Эквадора Даниэль Нобоа (Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press) Власти Эквадора отказались от своего намерения передать США имеющуюся у страны на вооружении военную технику советского образца в обмен на новую американскую.