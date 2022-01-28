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Персидский дагестанец победил Арби Эмиева на турнире «Нашего дела»

В Москве состоялся турнир поп-ММА-промоушена «Наше дело». Главным событием вечера стал бой Мохаммеда Хейбати, известного как «Персидский дагестанец», и Арби Эмиева, известного как «Чеченский Конор».

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