В Екатеринбурге задержали жительницу Лос-Анжелеса с двойным гражданством за незаконное финансирование ВСУ

Российские силовики продолжают выявлять пособников Украины на территории России, очередное задержание произошло в Екатеринбурге, где сотрудники ФСБ выявили россиянку с двойным гражданством, собирающую средства для помощи украинской армии.
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