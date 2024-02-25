Владимир Поздняков рассказал о работе горячей линии Центра общественного наблюдения

Информация из всех регионов Беларуси поступает в Центр общественного наблюдения за выборами. С какими вопросами обращаются избиратели? Об этом корреспондент АТН Дарья Рачко спросила у заместителя председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимира Позднякова (подробности в прямом включении).