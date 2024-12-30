Египетская… «скамья»

Речь у нас сегодня пойдет о древнеегипетских гробницах, которые были задолго до пирамид и не исчезли и с их появлением.
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