Параллельный импорт автомобилей в РФ снизился на 5% с начала года

Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог".
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