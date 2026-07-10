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ФИФА продает фрагменты поля со стадиона финала ЧМ-2026. Сувенирные комплекты за 450-3000 долларов выпущены ограниченным тиражом в 2026 экземпляров

ФИФА продает в интернете небольшие фрагменты поля стадиона «Метлайф Стэдиум», где состоится финал чемпионата мира.

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