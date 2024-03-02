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Что стоит за «секретной доктриной России по нанесению ядерного удара по Китаю»

Что стоит за «секретной доктриной России по нанесению ядерного удара по Китаю»

  Скончавшийся в прошлом году патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер в своё время написал интересную книгу, посвящённую американо-китайским отношениям, в которой подробно рассказал об усилиях спецслужб США и американского Госдепа (в том числе, и своих собственных), направленных на создание между КНР и Советским Союзом атмосферы недоверия и даже враждебности.

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