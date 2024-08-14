НЕК – Зволле где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Нидерландов 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют НЕК и Зволле в 3 туре Чемпионата Нидерландов по футболу. ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Игра пройдет на стадионе де Гофферт Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.