❗️ В Керчи за две недели спасли более 200 пострадавших от мазута птиц Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, пункт помощи пострадавшим от нефтепродуктов птицам продолжает работать.
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❗️ В Керчи за две недели спасли более 200 пострадавших от мазута птиц Как сообщил глава администрации города Олег Каторгин, пункт помощи пострадавшим от нефтепродуктов птицам продолжает работать.