Пентагон рассматривает возможность использования космических кораблей SpaceX Starship для переброски десанта и военных грузов

Министерство обороны США прорабатывает вопрос использования ракет Starship компании SpaceX Илона Маска для переброски сил быстрого реагирования к месту внезапно возникшей эскалации — например, как это было при атаке американского посольства в 2012 году в Бенгази.
Популярные статьи
- В ФАС назвали парадоксальной ситуацию с ценой на авиационное топливо в России: спрос падает, а цены растут
- США лишили российские авиакомпании Nordwind Airlines, Победа и S7 Airlines экспортных привилегий, а также внесли несколько самолетов в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля
- Xiaomi установила рекорд распродажи 618. Какие смартфоны Xiaomi и Redmi пользовались наибольшим спросом?
Свежие комментарии