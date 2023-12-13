Автоэксперт Пономарев: обледеневшую машину нельзя отогревать кипятком

В холодное время года автомобилю требуется особенный уход, рассказал автоэксперт Сергей Пономарев. Он объяснил в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», как правильно отогреть обледеневшую машину.
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