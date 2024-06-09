Ждем всех на Красной площади в 16.00 у шатра № 17.Только сегодня, 9 июня 2024, у вас уникальная возможность увидеть народную артистку Александру Захарову на презентации книги ее знаменитого отца Марка Захарова.
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