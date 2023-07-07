Вашингтон — это отдельный мир. Конфликт, в котором Соединенные Штаты якобы не участвуют, навис над имперским городом.
TAC: что произойдет, если в конфликте на Украине победит Россия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Поспелов
Договорились то о мире, но пока договаривались, уже начали готовиться к войне с нами. И не создай СССР атомную бомбу, не известно что бы сейчас было.
Ответить
16 час.
Владимир Шишмаров
Не если, а когда...
Ответить
13 час.
Владимир
Мне непонятно сколько России, когда она победит, понадобится денег, чтобы построить страну, которую она победит и что будет при этом в самой России.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии