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TAC: что произойдет, если в конфликте на Украине победит Россия

TAC: что произойдет, если в конфликте на Украине победит Россия

Вашингтон — это отдельный мир. Конфликт, в котором Соединенные Штаты якобы не участвуют, навис над имперским городом.

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Комментарии
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Михаил Поспелов
Договорились то о мире, но пока договаривались, уже начали готовиться к войне с нами. И не создай СССР атомную бомбу, не известно что бы сейчас было.
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16 час.
Владимир Шишмаров
Не если, а когда...
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13 час.
Владимир
Мне непонятно сколько России, когда она победит, понадобится денег, чтобы построить страну, которую она победит и что будет при этом в самой России.
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7 час.

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