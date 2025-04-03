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Царьград

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Приняты три законопроекта, нацеленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России

Приняты три законопроекта, нацеленных на обеспечение суверенитета и защиту безопасности России

Государственная Дума России приняла в первом чтении три взаимосвязанных законопроекта, направленных на укрепление национального суверенитета и обеспечение безопасности страны от внешних угроз.

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