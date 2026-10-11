Бёрнем заявил о «вмешательстве России» в голосование по Brexit в 2016 году

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о наличии «доказательствах вмешательства России» в голосование по вопросу выхода королевства из состава ЕС в 2016 году.
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