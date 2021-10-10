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Эксперт указал на роль COVID-19 в снижении числа "пьяных" преступлений

Эксперт указал на роль COVID-19 в снижении числа "пьяных" преступлений

Depositphotos Россияне стали тщательнее заботиться о своем здоровье на фоне пандемии коронавируса. По словам руководителя некоммерческой организации "Трезвая Россия" Султана Хамзаева, этот фактор повлиял на снижение числа "пьяных" преступлений.

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