Собчак в маске кошечки раскритиковала Mia Boyka после скандала с девочкой

Инцидент с певицей Mia Boyka набирает все больший резонанс в российском шоу-бизнесе. После скандального выступления в Надыме, где Mia Boyka столкнулась с юной поклонницей, увлеченной квадробайкингом, многие отечественные звезды высказали свое мнение по данному вопросу.