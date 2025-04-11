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Вратарь Волк: «Жду, когда Махачев придет к «Динамо» на тренировку. Хочу с ним в противостоянии встать»

Вратарь Волк: «Жду, когда Махачев придет к «Динамо» на тренировку. Хочу с ним в противостоянии встать»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк ответил, что не знает, стал бы он смотреть на противостояние в октагоне Артема Дзюбы и Ислама Махачева но отметил, что сам бы встал в противостоянии с бойцом ММА.

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