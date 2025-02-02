В России предложили технологию для ускоренного лечения боевых ран

Исследователи из Института прикладной математики Дальневосточного отделения РАН и Южно-Уральского государственного медицинского университета разработали технологию и приборно-аппаратный комплекс для применения метода лазерной кавитации в медицине — для лечения инфицированных ран и удаления нежелательных образований в тканях.