Мемуары Бритни Спирс: «Кое-что о беременности: я обожала секс и еду»

В ноябре в издательстве БОМБОРА вышли мемуары Бритни Спирс. Автобиография охватывает всю жизнь певицы, от детства в Кентвуде до дружбы с Пэрис Хилтон, Донателлой Версаче и Мадонной, от сложного материнства под вечным прицелом фотокамер до принудительного опекунства, которое на суде Спирс сравнила с рабством.
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