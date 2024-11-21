Мемуары Бритни Спирс: «Кое-что о беременности: я обожала секс и еду»

В ноябре в издательстве БОМБОРА вышли мемуары Бритни Спирс. Автобиография охватывает всю жизнь певицы, от детства в Кентвуде до дружбы с Пэрис Хилтон, Донателлой Версаче и Мадонной, от сложного материнства под вечным прицелом фотокамер до принудительного опекунства, которое на суде Спирс сравнила с рабством.