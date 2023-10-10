Россию назвали «пулей в органе ООН». Лавров разозлился на НАТО: Главное к утру

США заявили, что Россия не подходит для работы в Совете по правам человека, за день до попыток Москвы вновь присоединиться к этой группе после того, как она была отстранена из-за начала спецоперации на Украине.
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