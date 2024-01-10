Глюкоза улетела из России после участия в голой вечеринке Ивлеевой

Певица Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в голой вечеринке Ивлеевой Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, после участия в скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой улетела с семьей из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии