Глюкоза улетела из России после участия в голой вечеринке Ивлеевой

Певица Глюкоза улетела на Сейшелы после участия в голой вечеринке Ивлеевой Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, после участия в скандальной голой вечеринке телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой улетела с семьей из России.