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7 причин, по которым женщины отказывают мужчинам в сексе

7 причин, по которым женщины отказывают мужчинам в сексе

Почему женщина, которая вроде бы так страстно вас любит, то и дело отказывает вам в сексе? Что это — жадность, вредность, военная хитрость? Или женщины просто предпочитают говорить «нет», потому что им нравится, как звучит это слово? фото: Shutterstock/Fotodom.

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