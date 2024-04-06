7 причин, по которым женщины отказывают мужчинам в сексе

Почему женщина, которая вроде бы так страстно вас любит, то и дело отказывает вам в сексе? Что это — жадность, вредность, военная хитрость? Или женщины просто предпочитают говорить «нет», потому что им нравится, как звучит это слово? фото: Shutterstock/Fotodom.