У тест-пилота Red Bull в Формуле 1 плохие новости для болельщиков

У тест-пилота Red Bull в Формуле 1 плохие новости для болельщиковGetty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы E Джейк Деннис, являющийся тест-пилотом Red Bull Racing в Формуле 1, призвал не ждать интриги в предстоящем сезоне Больших Призов.
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