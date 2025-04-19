Бригаду ВСУ уличили в продаже гуманитарной помощи через даркнет

Руководство 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша начало распродавать поставляемую подразделению гуманитарную помощь через интернет, в частности, объявления о продаже были размещены в даркнете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии