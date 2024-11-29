Мигранты ставят ультиматум: Не пустите наших детей в школы - устроим террор. На "вброс" ответил депутат Матвеев

Евгений Марковский

Навезли дикарей наши власти - вот и глотаем результаты этого "братства". Всех долой на их средневековые родины! Проанализируйте результаты прихода мигрантов в любые страны - это просто ужас для местных жителей! Путин как-то обмолвился, что в узбекии рождается миллион детей в год...., он что решил все это, да и из других стран, к нам перевести? Одумайтесь господа что вы творите!