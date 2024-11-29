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Мигранты ставят ультиматум: Не пустите наших детей в школы - устроим террор. На "вброс" ответил депутат Матвеев

Мигранты ставят ультиматум: Не пустите наших детей в школы - устроим террор. На "вброс" ответил депутат Матвеев

Фото: Царьград В России могут принять закон об обязательном экзамене по русскому языку для детей мигрантов в школах.

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Комментарии
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Евгений Марковский
Навезли дикарей наши власти - вот и глотаем результаты этого &quot;братства&quot;. Всех долой на их средневековые родины! Проанализируйте результаты прихода мигрантов в любые страны - это просто ужас для местных жителей! Путин как-то обмолвился, что в узбекии рождается миллион детей в год...., он что решил все это, да и из других стран, к нам перевести? Одумайтесь господа что вы творите!
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2 час.
людмила михайлик
Все верно, не пускать в Россию семьи не будет беспредела
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1 час.
Андрей Shadow
да нах мигры нам не нужны, они могут работать только под плотным надзором, потому, что сами тупые как дерево, Русские гораздо лучше все делают, платите достойно и не нужны будут черные.
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1 час.

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