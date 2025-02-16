В Кремле рассказали, как Путин проводит телефонные разговоры

Президент России Владимир Путин, как правило, проводит телефонные разговоры в одиночку, однако в случае необходимости он может пригласить помощников для обсуждения определённых вопросов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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