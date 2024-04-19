МВД России предложило дать следователям право получать доступ к звонкам без суда

Министерство внутренних дел России предложило законопроект, который позволит следователям и дознавателям без судебного решения получать данные о телефонных звонках в рамках уголовного расследования на срок до 10 дней.
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