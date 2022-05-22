Пьяный водитель ВАЗа влетел в жилой дом в Карелии

Дорожное происшествие случилось около двух часов ночи в субботу, 21 мая, в Пудоже. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 64-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на жилой дом.