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Пьяный водитель ВАЗа влетел в жилой дом в Карелии

Пьяный водитель ВАЗа влетел в жилой дом в Карелии

Дорожное происшествие случилось около двух часов ночи в субботу, 21 мая, в Пудоже. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 64-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на жилой дом.

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