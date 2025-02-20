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Царьград

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БПЛА-опасность в Самарской области: МЧС предупреждает жителей быть начеку

БПЛА-опасность в Самарской области: МЧС предупреждает жителей быть начеку

Министерство чрезвычайных ситуаций России объявило угрозу атаки беспилотников на всей территории Самарской области.

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